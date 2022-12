Amministrative, la Federazione Civica si presenta ai ventimigliesi: «Progetto politico diverso con squadra inclusiva e aperta»

Ventimiglia. A sei mesi dalle amministrative, in programma il prossimo maggio, uno dei protagonisti della campagna elettorale si è presentato oggi ufficialmente alla città. Si tratta della Federazione Civica, un progetto ancora allo stato embrionale, ma formato da persone ricche di idee e voglia di fare.

«Il nostro mantra è la spersonalizzazione, abbiamo deciso che questo progetto politico debba essere diverso e senza una persona al comando, ma formato da una squadra inclusiva e aperta – dichiara Pio Guido Felici, uno dei portavoce del gruppo – . Non escludiamo agreement con altre forze politiche, ma va rispettata la nostra idea di progetto politico. Grazie alle pregresse esperienze politiche che hanno avuto alcuni di noi, abbiamo capito che una sola persona al comando non è la risposta. Il nostro metodo prevede quello di partire dal basso, dalle problematiche delle persone e della città, una cosa che con i partiti si è un po’ persa. Non abbiamo sicuramente risposte a tutto, ma siamo aperti al dialogo e al confronto».

» leggi tutto su www.riviera24.it