Benveduti a Roma: “Indispensabile bilanciare sostenibilità ambientale a quella economica e sociale”

Anche la Liguria al tavolo delle regioni convocato a Roma dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della richiesta della Commissione Energia. “La questione energetica influenza pesantemente tutti i tessuti economici della nostra Nazione – racconta l’assessore allo Sviluppo economico e all’Energia di Regione Liguria Andrea Benveduti – Ascoltare le istanze delle regioni, farne una sintesi e quanto prima definire linee di azione operative è stata la traccia del primo incontro con il ministro Gilberto Pichetto Fratin e i competenti assessori regionali”. “In particolare – aggiunge Benveduti – sono stati affrontati i modi e le tempistiche del “permitting”, l’emanazione dei decreti attuativi riguardanti le Comunità Energetiche e l’imminente bando Pnrr, oltreché la definizione delle “aree idonee” d’intervento. Ringrazio pertanto il ministro per la disponibilità a un fattivo e concreto confronto, con la necessità di conseguire quanto prima risultati che tengano sempre conto dell’indispensabile bilanciamento tra sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il programma di governo in tema “energia” ben traccia molte linee operative ed è ottimo spunto per il futuro”.

