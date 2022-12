Corteo antifascista, chiesto alla prefettura un percorso condiviso con le scuole su Costituzione e Resistenza

“Il fascismo non è un’opinione ma un crimine” sono le parole di Sandro Pertini a fare da testa al corteo organizzato questo pomeriggio alla Spezia. Alla manifestazione hanno partecipato centinaia di persone ed è stata organizzata a seguito ad alcuni recenti episodi di cronaca, avvenuti alla Spezia. Tra quelli finiti in prima pagina: i fatti avvenuti al circolo Arci Canaletto, i muri del centro città imbrattati da scritte fasciste per le quali poi sono scattate delle denunce penali e un altro ancora che ha reso virale il pestaggio di un giovane marocchino durante i festeggiamenti della vittoria contro il Marocco. Questi episodi sono stati attribuiti alla matrice di estrema destra, così associazioni, comitati, sindacati, studenti e politica si sono riuniti e attivati come un unico comitato e hanno organizzato la manifestazione di oggi.

Al termine dell’incontro con il prefetto la delegazione si è riunita con il corteo. Alla riunione ha partecipato anche il Comitato storico della Resistenza. “La nostra preoccupazione resta – ha detto Alice Parodi del direttivo dell’Arci Canaletto e tra gli organizzatori della manifestazione – e il messaggio che abbiamo voluto passare alla Prefettura è una richiesta di intervento necessario e urgente. I semi di odio sono diventati dei fatti violenti senza più vergogna e rispetto della nostra Costituzione che nasce sull’antifascismo. La manifestazione di oggi vuole significare l’agibilità democratica garantita dalla Costituzione stessa. Non siamo ancora un coordinamento ma l’urgenza è forte, quello di oggi è solo un passaggio. Con la Prefettura si è aperta un’opportunità di lavoro condiviso soprattutto nelle scuole. A breve ci riuniremo per fare delle proposte”. “Abbiamo proposto al vice prefetto vicario un maggiore coinvolgimento delle istituzioni – spiegano dal Comitato unitario della Resistenza – per organizzare degli incontri con i ragazzi delle scuole, a partire dal 2023, per rimarcare i valori fondamentali della Resistenza e della nostra Costituzione”.

