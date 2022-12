Domenica al mercatino di San Nicola torna la “Giornata del Volontario”

Genova. La tradizionale Giornata del Volontario completa il calendario delle iniziative domenicali in programma al 33esimo mercatino di San Nicola. Come di consueto, il 18 dicembre, dalle ore 10.30, sul palco presente in piazza Piccapietra saliranno i rappresentanti delle associazioni presenti al mercatino per raccontare i rispettivi progetti e confrontarsi su idee comuni nel nome della solidarietà.

Ma c’è di più: quest’anno, per la prima volta, gli organizzatori hanno deciso di estendere l’invito ad altre realtà presenti sul territorio per dar loro modo di avere un canale di visibilità per raccontare la propria missione benefica. Dopo il tradizionale corteo in abiti d’epoca, che lo scorso 8 dicembre ha attraversato le vie del centro di Genova, e la giornata dedicata ai bambini, con scambi di figurine e card, il mercatino di San Nicola propone un’altra iniziativa coniugando la tradizione alla solidarietà. Le associazioni partecipanti sono: Gigi Ghirotti Onlus, UNITALSI, Comunità Sant’Egidio, Braccialetti Bianchi, LILT Genova, Centro per Non Subire Violenza, Airc Genova, Caritas.

