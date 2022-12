Donne e bambini accampati a pochi centimetri dai binari: il dramma dei migranti di Ventimiglia continua

Ventimiglia. Famiglie con donne e bambini di pochi, pochissimi anni, accampati alla bene e meglio sotto un ponte, tra poggia freddo e, a pochi centimetri, i binari della ferrovia con l’incessante passaggio di treni. Questo è quanto si sono trovati davanti gli uomini delle forze dell’ordine di Ventimiglia, intervenuti con un blitz interforze nel pomeriggio di ieri per il contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina e lo sgombero dei bivacchi. Guardia di finanza, carabinieri e polizia di stato sono intervenuti dopo le 15 per identificare decine di migranti accampati nelle aree ferroviarie della città di confine.

Come riporta Riviera24, la maxi operazione ha coinvolto la zona che va dal cavalcavia di Nervia fino ai binari della stazione in centro città, dove negli ultimi anni si è registrata la maggior concentrazione di stranieri irregolari che si scontrano contro il muro invisibile eretto dalla gendarmeria francese, venendone respinti. Le forze principali si sono attivate nei dintorni della torretta abbandonata delle ferrovie che si trova al di sotto del cavalcavia di San Secondo, da mesi oggetto di numerose segnalazioni e costantemente sotto osservazione delle forze dell’ordine per la presenza di stranieri e il verificarsi di episodi di violenza.