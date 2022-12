Ex Colonia Olivetti ottiene classificazione di “Albergo 5 Stelle”

Regione Liguria ha notificato a Comune di Sarzana e proprietà la classificazione provvisoria dell’ex Colonia Olivetti come “Albergo 5 Stelle”. Il decreto dirigenziale ricorda inoltre come la struttura avrà la capacità ricettiva di “87 unità abitative (63 camere, 2 suite e 20 junior suite), per un totale di 111 posti letto standard e 4 posti letto aggiuntivi” e apertura annuale. Come specificato, la classificazione rappresenta il “parere favorevole del Settore Politiche Turistiche sul progetto di realizzazione della struttura alberghiera”. Classificazione che avrà validità di cinque anni, al termine dei quali la proprietà dovrà presentare richiesta per ottenere quella definitiva. Tutto pronto dunque per l’avvio dei lavori previsto per gennaio 2023 per poi concludersi entro Pasqua 2025.

