Il Comitato Ponzano e dintorni replica a Peracchini e ringrazia Sisti

Il Comitato di volontariato per la tutela Ponzano e dintorni interviene in risposta al presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini. “I veri irresponsabili sono coloro che deliberatamente provocano danni, mentre è responsabile chi lotta per vivere in un ambiente più sano e lasciarlo in eredità a chi verrà dopo”, afferma la nota degli attivisti. “Regione e Provincia – si legge ancora – sono arrivate a spron battuto con un progetto allucinante per le sue dimensioni”, con riferimento al progetto del biodigestore di Saliceti. “Nessun cittadino – prosegue la nota – riuscirebbe anche volendo produrre una tonnellata annua di materiale forsu, residuo dei famosi sacchettini e verde, allora si vede qui il business in quanto l’impianto, che dovrebbe occupare tutta l’area della piana di Saliceti, ha una portata di 120.000 tonnellate; quindi eccoci qui, siamo di nuovo noi 150.000 spezzini a farci carico della spazzatura di mezza Liguria”.

Proseguono rivolti al presidente della Provincia: “Il nostro Comitato ha un ottimo rapporto con i sindaci, abbiamo avuto incontri con tutti, ma lei ce lo ha negato: ci spiace perché avrebbe avuto di fronte gente matura e per niente irresponsabile, come del resto non è assolutamente irresponsabile il nostro sindaco Paola Sisti, che ha instaurato un rapporto di collaborazione con il nostro Comitato, e noi la ringraziamo come cittadini perché le lotte per l’ambiente sono molto difficili, si va incontro anche a molte incomprensioni e come lei ha sottolineato anche a false e fuorvianti interpretazioni”. E concludono: “Tuteliamo la salute, l’acqua, l’aria che tutti respiriamo e il suolo che ogni giorno calpestiamo. La politica deve fare il bene di tutti anche di chi non ha il tempo o la voglia di occuparsene”.

