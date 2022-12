Se la casa può essere teatro di terrore e angoscia, può anche rappresentare un luogo sicuro, un sito in cui sentirci protetti per poterci spogliare dalle aspettative, dalle maschere, della società. Un luogo caldo e confortevole, un rifugio, un nido, in un mondo che si può chiudere dietro ad una porta.

“MISERY”

