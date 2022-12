“Laboratorio Finale”: il vicesindaco Andrea Guzzi costituisce un nuovo contenitore politico

Finale Ligure. Andrea Guzzi, vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici dell’amministrazione finalese, ha costituito un nuovo gruppo denominato “contenitore politico”.

“L’idea nasce dalla necessità di riunire competenze, passioni, progetti, visioni ed ambizioni legate al nostro meraviglioso territorio – spiega Guzzi -. Nelle realtà locali è sempre più evidente come sia sempre più necessaria una collaborazione tra le competenze e le passioni delle persone. Quando si parla di amministrazione locale lo si fa a prescindere dalle appartenenze partitiche; si devono dare risposte alle esigenze di un territorio, ai bisogni di una collettività, alle aspirazioni di Finale Ligure che in questi anni è cresciuta in tutti i settori diventando meta internazionale e riconosciuta,quale Città di livello mondiale per le sue peculiarità,le sue ricchezze, la sua identità. E tutto questo non ha colore politico”.

