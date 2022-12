Lavori compressi e partecipazione impossibile, l’opposizione in consiglio comunale scrive al prefetto

Genova. Il consiglio comunale genovese dovrebbe riunirsi il 21, 22 e 23 dicembre per discutere e votare il bilancio dell’ente. L’obbiettivo della giunta è l’approvazione entro la pausa festiva, quindi entro fine 2022. Per riuscire a rispettare i tempi “ad ogni costo”, però, secondo la minoranza è stato penalizzato il lavoro preparatorio alla discussione in aula in particolare con la compressione delle commissioni Bilancio in pochi giorni, sei effettivi, e 11 sedute, dal 12 al 19 dicembre.

Dopo aver sollevato il problema in diverse sedi la minoranza in consiglio comunale si è decisa a scrivere una lettera al prefetto di Genova avente come oggetto: “Sessione di bilancio del Consiglio comunale di Genova. Richiesta intervento urgente in tutela delle prerogative dei consiglieri comunali e dei diritti di effettiva partecipazione delle minoranze“.

