Lo Spezia cresce anche nel merchandising. Il CRO Scafati: “Vendite maggiori dello scorso anno”

La crescita sul campo dello Spezia prosegue a braccetto con lo sviluppo del brand del club ligure, i cui numeri del 2022 segnano un forte rialzo rispetto a quelli dello scorso anno. “In vista di Natale le proiezioni ci danno risultati molto buoni. Negli ultimi due mesi, ottobre e novembre, abbiamo registrato un +50% di vendite rispetto allo scorso anno nello stesso periodo e il traffico ci indica che anche in dicembre i risultati saranno su questa linea, sia nello store di Piazza Sant’Agostino che online”, ci racconta Luca Scafati, Chief Revenue Officer del club bianco, facendo un punto sulla vendita del prodotto spezzino nell’ultimo periodo.

Una crescita importante anche grazie alle nuove idee avanzate dal club, che nell’ultimo periodo ha proposto un rinnovamento negli shop fisici e online, con nuove sciarpe, borracce, gadget e la nuova anthem jacket, una novità assoluta nell’offerta del merchandising del club. Ma il fiore all’occhiello resta la terza divisa, una vera e propria operazione azzeccata, grazie anche alla partnership con le Cinque Terre. Andata sold out a poche ore dalla presentazione, il club ha proposto un riassortimento tra fine novembre e inizio dicembre, vedendola ancora vaporizzarsi nello store online, con ancora pochissimi modelli disponibili nello store fisico di Piazza Sant’Agostino, pianificando così un terzo riassortimento per febbraio, in collaborazione con il partner tecnico Acerbis. È soprattuto l’estero il target colpito dal club bianco, che ha visto il 60% delle vendite online destinate proprio fuori dai confini italiani, tra Europa (soprattutto negli stati del Nord) e Stati Uniti, paesi che il club sta raggiungendo anche grazie alla più ampia visibilità concessa dalle stagioni in Serie A. “Numeri importanti”, continua a commentare Scafati, “soprattutto se si pensa allo Spezia Calcio. Siamo veramente contenti. Sta funzionando bene anche la collaborazione con l’Iper Coop delle Terrazze, con numeri in crescita rispetto allo scorso anno, e con il corner aperto all’Iper Coop di Sarzana. Continuano ad arrivarci ordini, quest’anno abbiamo numeri più alti rispetto al passato”.

