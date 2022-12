Matteo Melley si dimette da consigliere di Cassa depositi e prestiti: “Ragioni strettamente personali”

Matteo Melley, ex presidente della Fondazione Carispezia, si è dimesso dall’incarico di consigliere di amministrazione di Cassa depositi e prestiti. La notizia ha avuto una grande eco negli ambienti finanziari italiani, a dimostrazione dell’importanza del ruolo nello scenario nazionale, mentre si è propagata in maniera assai discreta in città.

Melley ha motivato la sua decisione con “ragioni strettamente personali”, mentre Cassa depositi e prestiti ha espresso il suo ringraziamento “per l’impegno profuso e per il contributo apportato”.

Melley era componente della governance di Cassa depositi e prestiti da 15 anni. Risale al 2007 la sua nomina a membro del Comitato di Indirizzo di Cdp, mentre nel 2010 era diventato presidente del Comitato di supporto degli Azionisti privilegiati, in rappresentanza delle 66 Fondazioni di origine bancaria che detenevano il 30 per cento del capitale della Cassa. In seguito era stato nominato all’interno del consiglio di amministrazione di Cdp Immobiliare nel maggio del 2015 e dopo due anni l’assemblea dei soci lo aveva eletto presidente di Cdp Immobiliare in rappresentanza delle Fondazioni bancarie.

Una volta concluso il suo ruolo nell’ente di Via Chiodo, Melley aveva mantenuto l’incarico di consigliere di amministrazione di Cdp, dal quale si è dimesso nella giornata di ieri.

