Nascosti nel telaio dell’auto oltre 73 chili di droga: il sequestro nel porto di Genova

Genova. Durante le attività di monitoraggio dei flussi di persone e mezzi in arrivo dai paesi nordafricani presso il porto di Genova, i finanzieri del Comando Provinciale di Genova sono riusciti ad intercettare un’ingente partita di hashish trasportata da un soggetto di nazionalità olandese proveniente da Tangeri.

L’autoveicolo, un’Audi Q5, è stato individuato a seguito di mirata attività di analisi rischi ed intelligence effettuata sulle tratte che collegano i paesi nordafricani al porto di Genova, rotte soventemente utilizzate dalla malavita organizzata per il traffico di sostanze stupefacenti. I sospetti nutriti dai militari nelle fasi preliminari delle operazioni si sono rivelati fondati a seguito della perquisizione del veicolo: i finanzieri riuscivano infatti ad individuare 356 pani di hashish per un peso complessivo di 73,355 chilogrammi di sostanza stupefacente, pronti per essere immessi nelle piazze di spaccio italiane.

