Pacchi di Natale a chilometro zero per sostenere Archivi e Museo della Resistenza

Tornano anche quest’anno i pacchi di Natale per sostenere gli Archivi della Resistenza e il Museo Audiovisivo della Resistenza. “Quest’anno abbiamo rivisitato le cassette e abbiamo creato un ‘Pacco di Resistenza. KM Zero’, con alcuni prodotti e gadget in più, per valorizzare la filiera corta e gli ampi orizzonti della solidarietà”, spiegano dagli Archivi.

Il pacco di Natale costa 70 euro e contiene, oltre a una bottiglia di Amaro Partigiano, dato dalla collaborazione tra Archivi e RI-MAFLOW di Trezzano sul Naviglio, ecco altri prodotti locali come una bottiglia di vino rosso (il Levàda di Cantina Boriassi o Formarossa di Terre Apuane), una bottiglia (1L) di succo di pomo rodeo de “Il Borghetto”, due vasetti di marmellate assortite (una confettura di frutta dell’Az. Agr. Maria Angela Foddi e una marmellata per formaggi dell’Az. Agr. Fantabosco di Naomi Dazzi, entrambe di Fosdinovo), 0.5 kg di farina di castagne delle Alpi di Monzone in Lunigiana macinata a pietra, dell’ Az. Agr. Terra del Lucido di Fabio Mazzi, una mortadella storta dell’Antico Salumificio Oligeri di San Terenzo Monti Fivizzano (c.a 450 gr), lardo di Colonnata I.G.P. del Salumificio Marchini (c.a 350 gr), una focaccia dolce prodotta DolciariaRosa Licciana Nardi (450 gr), un pacco di Pasta della Luna (400 gr) prodotto dalla Coop Sociale I Ragazzi della Luna e Fondazione “Il domani dell’Autismo” La Spezia.

Nel pacco ci sarà anche una borraccia in alluminio (rossa o bianca) con una stampa di “Fino al cuore della rivolta” o “Sarzana antifascista” e due cartoline e due biglietti omaggio per una visita al Museo Audiovisivo della Resistenza.

L’illustrazione del pacco è di Sofia Figliè.

I pacchi sono in numero limitato, dagli Archivi invitano a prenotarli il prima possibile.

Per info e prenotazioni chiamare il 3290099418 o scrivere a info@archividellaresistenza.it

“Chi vuole può salire al museo nei giorni di apertura per regalare libri, cd, magliette, felpe, stampe e ogni prodotto disponibile nel bookshop del museo. Inoltre una stampa digitale con cornice bianca dell’illustrazione di Sofia Figliè per il nostro libro “La rivoluzione non è che un sentimento. Venti interviste a vent’anni dal G8 di Genova” e l’illustrazione su cornice nera realizzata per il centenario dei Fatti di Sarzana del 21 luglio 1921 di Rosmunda”, concludono dagli Archivi.

