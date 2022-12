Pnrr e scuole, momento di formazione in Provincia

In occasione dell’anno europeo dei giovani 2022 il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale ambito territoriale della Spezia, negli scorsi giorni ha promosso una sessione formativa sul tema del lavoro e delle competenze per l’occupabilità dei giovani e sulle opportunità offerte dall’Ue nell’ambito della formazione e dell’accesso al mondo del lavoro. Il momento principale dell’attività si è tenuto nella sala multimediale della Provincia della Spezia, in collaborazione con il Gruppo di supporto al Pnrr, grazie ad una sessione formativa sul Pnrr istruzione, con un focus sulla Missione 4 Componente 1 – Investimento 3.2 Piano Scuola 4.0: Next Generation Classrooms e Labs.

L’occasione, aperta dal saluto del presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, ha visto l’adesione di circa duecento partecipanti da tutta la Liguria tra chi era presente in sala e chi era collegato on line. Una giornata di approfondimento importante proprio in un momento in cui gli investimenti tramite fondi Pnrr verso le infrastrutture scolastiche sono prioritari.

