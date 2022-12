Quattro nuovi dipendenti per il Comune di Ameglia. Nei primi giorni di dicembre infatti, l’amministrazione comunale ha provveduto ad assumere due tecnici profilo C, un amministrativo, profilo C, che sono stati assegnati all’Area Lavori pubblici e Tutela ambientale, ed un amministrativo profilo C che è stato assegnato all’Area Finanziaria. I neo assunti sono l’arch. Katia Terribile, il geom. Massimiliano Tonarelli, la dott.ssa Alessandra Brunetti e la dott.ssa Chiara Lazzoni.

“Si tratta di un fatto storico per il Comune di Ameglia – osserva la nota di Palazzo civico -, che aveva una dotazione organica di 25 dipendenti e che era quindi sotto organico da ormai molti anni in quanto non si era provveduto a dar corso né a nuove assunzioni e né alla sostituzione del personale cessato dal servizio. Dopo l’insediamento ad ottobre dello scorso anno la nuova amministrazione si è trovata a dover affrontare una situazione di carenza di organico tale che è stato difficile far fronte anche allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell’ente; in particolare nell’Area dei Lavori pubblici mancava addirittura il capo area e fino all’approvazione del bilancio 2022, avvenuto il 30 giugno, non è stato possibile procedere a pianificare ed attivare nuove assunzioni”.

“E’ una delle priorità del nostro programma, a cui abbiamo lavorato sin da subito reperendo le risorse necessarie, e si tratta di un primo passo perché anche per il prossimo anno provvederemo a dar corso a nuove assunzioni – dichiarano il sindaco Umberto Galazzo e l’assessore al Personale Marzia Ratti -. Siamo particolarmente soddisfatti e siamo convinti di quanto siamo riusciti a fare e siamo certi che questi nuovi innesti ci consentiranno di proseguire in questa opera di riorganizzazione della macchina comunale che comunque già in questo primo anno ha dato i suoi frutti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com