Sanremese, torna biancazzurro il difensore Youssef Nouri

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2022/23 del difensore Youssef Nouri, classe 2001.

Nato il 30 novembre 2001, Nouri ha già vestito lo scorso anno la casacca biancoazzurra, collezionando 32 presenze. Quest’anno ha giocato la prima parte del girone di andata a Casale (9 presenze). In nerostellato aveva già militato nella stagione 20/21. In D ha vestito anche la maglia azzurra del Chieri, mentre in precedenza, in Eccellenza, ha giocato anche nel Canelli.

