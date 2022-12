Sanremo Giovani, Amadeus-Morandi al Casinò aprono la strada ai big

Sanremo. Sei probabilità su dodici per diventare, in una notte, “big” della musica italiana. E’ la straordinaria opportunità che solo Sanremo Giovani può offrire alle nuove proposte che stasera si esibiranno dal teatro dell’Opera del Casinò Municipale, per l’occasione completamente stravolto e trasformato dalla futuristica scenografia della Rai.

Ci sarà anche Gianni Morandi a co-condurre la diretta in programma alle 21:15 su Rai1. Ad annunciarlo è stata la vice direttrice prime time Federica Lentini alla conferenza stampa di lancio di Sanremo Giovani, insieme al direttore Stefano Coletta, il sindaco Alberto Biancheri e il presidente del Casinò Adriano Battistotti. Al Casinò sfileranno anche tutti i 22 big in gara a febbraio per annunciare le proprie canzoni. E ovviamente ci saranno i 12 “giovani” di Sanremo, tra i quali figurano anche i 4 provenienti dal concorso Area Sanremo, organizzato della Fondazione Orchestra Sinfonica: Colla Zio (Asfalto), Fiat 131 (Pupille), Noor (La tua Amélie), Romeo & Drill (Giorno di scuola), quindi Gianmaria (La città che odi), Giuse The Lizia (Sincera), Maninni (Mille Porte), Milda (Malditè), Olly (L’anima bella), Sethu (Sottoterra), Shari (Sotto Voce), Will (Le cose più importanti).

» leggi tutto su www.riviera24.it