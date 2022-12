Sciopero generale contro la manovra, possibili disagi per i trasporti: ecco le modalità dell’agitazione

Liguria. Oggi, venerdì 16 dicembre, si terrà in Liguria uno sciopero generale che prevede un’astensione dal lavoro di 8 ore. Lo sciopero è stato indetto da Cgil e Uil nell’ambito della mobilitazione nazionale in corso in tutto il Paese “contro una manovra finanziaria sbagliata” . Lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati, studentesse e studenti arriveranno da ogni parte della Liguria per partecipare alla manifestazione regionale a Genova che prevede un corteo che si snoderà per le vie cittadine.

Alle ore 9.00 è previsto il concentramento dei manifestanti in piazza Acquaverde di fronte alla stazione di Genova Principe. Il corteo arriverà in prefettura in largo Eros Lanfranco dove si terranno gli interventi conclusivi di Mario Ghini segretario generale Uil Liguria e Gianna Fracassi, vicesegretaria generale della Cgil.

