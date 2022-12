Servizio civile universale: tre posti disponibili alla Croce verde di Arcola

“La Croce Verde Arcola chiama i giovani. È uscito il bando del Servizio Civile Universale. Sono 408 posti di Servizio Civile Universale in 88 sedi di Pubbliche Assistenze Anpas in Liguria”. E’ l’appello dell’associazione arcolana che prosegue: “ La Croce Verde ha 3 posti disponibili ed n. 1 posto per Giovani minore opportunità. La scadenza per presentare la domanda è il 10 febbraio 2023. Tutte le info su https://www.anpasliguria.it/SCU2021_p156.php o contattando la sede ad Arcola Piazza 2 Giugno 11, oppure telefonando allo 0187/987468 o inviando una mail a croceverdearcola@libero.it

Nome progetto: ti farò SCUdo. Codice Sede: 148512. La durata del Servizio Civile Universale è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore a settimana e una retribuzione mensile di 444 euro. La nota conclude: “La Pubblica Assistenza Croce Verde Arcola vi aspetta”.

