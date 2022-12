Speranza “B”, segnali di crescita incoraggianti in casa rossoverde. Carlevarino: “I giovani hanno ingranato, stiamo migliorando”

Savona. Sabato scorso presso l’Augusto Briano è andata in scena una delle gare valevoli per l’ottava giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). Ad affrontarsi nell’anticipo del sabato sono state Speranza “b” e Rocchettese, due squadre propositive le quali hanno saputo dar vita ad una gara decisamente frizzante e divertente.

Alla fine è stato 2-4 per gli ospiti rossoblù, un risultato tanto rotondo quanto bugiardo. I padroni di casa allenati da Rolando Sciascia hanno infatti mostrato degli ottimi spunti riuscendo prima a passare in vantaggio e poi a riprendere la compagine di mister Chiola, questo per dei segnali di crescita davvero incoraggianti.

