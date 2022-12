Varazze. Un uomo di 65 anni è stato rinvenuto cadavere in strada questa notte. È successo tra le 3 e le 4, in via Bagnasco. La zona è quella dietro la stazione ferroviaria.

Scattato l’allarme, sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa, coordinata dal 118, anche se purtroppo non c’era più nulla da fare, insieme ai carabinieri.

