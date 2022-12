A Genova è il giorno del rito del Confeugo, la fiamma sarà dritta o storta?

Genova. Questo pomeriggio, si rinnova la tradizionale manifestazione del “Confeugo” – si legge Confogu, non Confuego – organizzata dal Comune di Genova e dall’associazione A Compagna, preceduta da un corteo di gruppi storici. A dare il via alla cerimonia saranno il sindaco Marco Bucci e il presidente de A Compagna Franco Bampi. Ecco il programma della manifestazione:

Ore 16: partenza da piazza Caricamento del corteo guidato dall’abate del popolo con i gruppi storici, gli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna e un carro trainato dai cavalli bardati dei Carratê. Il corteo percorrerà via Frate Oliverio, piazza della Raibetta, via San Lorenzo, piazza Matteotti e via Petrarca sino a giungere in piazza De Ferrari dove, sempre dalle ore 16, è prevista un’esibizione della Filarmonica Sestrese;

