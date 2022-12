Accesa la “Grande Stella della Solidarietà tra le Generazioni”

Si è tenuta nella giornata di ieri, venerdì 16 dicembre, la tradizionale cerimonia di accensione della “Grande stella della solidarietà fra le generazioni” organizzata da Fondazione Villaggio Famiglia in collaborazione con il Comune della Spezia. Nel corso dell’evento l’Amministrazione Comunale ha donato una targa, realizzata da Fondazione Villaggio Famiglia, a Madre Wilma, Direttrice dell’Istituto Comprensivo Paritario “Madri Pie Franzoniane” per i suoi 54 anni di impegno nella scuola; a Pier Giorgio Cavallini per il suo prodigarsi nella valorizzazione dell’identità spezzina e al Comandante della Base Aeromobili, Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera– Capitano di Vascello Giuseppe Troina.

