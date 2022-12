Albenga, rinnovato il direttivo dei Rievocatori Ingauni: Nicoletta Bellando eletta presidente

Albenga. A seguito dell’assemblea dell’Associazione Rievocatori Ingauni tenutasi nelle scorse settimane presso l’auditorium San Carlo di Albenga, si è insediato in nuovo consiglio direttivo eletto dall’assemblea degli associati per il triennio 2023-2025.

Membri nominati risultano: Nicoletta Bellando, Luciano Masini, Veronica Piazza, Liliane Plumeri, Nicolò Staricco, Rachele Bani, Giacomo di Gangi. Alla guida dell’associazione è stata eletta Nicoletta Bellando come presidente, Luciano Masini come vice presidente e Veronica Piazza come segretario.

