Savona. Il gol di Esposito e quello in zona Cesarini di Quintavalle riescono a far strappare ai biancoblù un punto contro la Vadese, concludendo l’anno solare ancora in zona playoff.

Il clima odierno è stato caratterizzato anche dalla continua contestazione dei tifosi verso la proprietà romana, durante la quale è stato mostrato anche un nuovo striscione nei confronti di Massimo Cittadino.

