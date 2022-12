Camogli: al Boschetto una cabina telefonica per scambiarsi libri

L’assessorato alla Cultura del Comune di Camogli e la Banca del Tempo hanno annunciato l’inaugurazione di un punto dove sarà possibile depositare e/o prelevare libri. Si tratta di una cabina telefonica sistemata in località Boschetto, in via Figari, dietro al chiosco dell’edicola-tabaccheria. Martedì 20 dicembre l’inaugurazione alle 11 con l’invito a contribuire portando un volume.

La cabina è stata donata dai responsabili dell’albergo Selene, che in questo modo hanno voluto offrire una ulteriore opportunità culturale alla cittadinanza e anche in ricordo di Mauro Ottobrini.

