Camogli: lavori in via Romana, allargata di 40 centimetri

Da Comunicazione Comune di Camogli

Proseguono i lavori affidati alla ditta Cigiemme srl di Mezzanego in via Romana che prevedono l’esecuzione di una palificata di micropali per una lunghezza di circa 10 metri, la ricucitura del muro in pietra sottostante prospiciente il terreno del privato e la costruzione di un piccolo contrafforte di sicurezza, il ripristino della pendenza verso monte per la regimazione delle acque meteoriche, la costruzione di una griglia carrabile a copertura della canaletta a monte – con allargamento del tratto carrabile di circa 40 cm – l’asfaltatura di tutta la porzione di strada oggetto dell’intervento e il ripristino del cordolo su cui è fissata la recinzione metallica di bordo.

» leggi tutto su www.levantenews.it