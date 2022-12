Da Natale all’Epifania, tutte le celebrazioni del vescovo

Sabato prossimo, 24 dicembre, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebrerà alle 23.00 la Messa della notte di Natale nella cattedrale di Cristo Re, alla Spezia. Nella solennità del giorno seguente, presiederà la Messa pontificale delle 10.30 nella medesima cattedrale di Cristo Re e quella delle 18 nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta a Sarzana. Sabato 31 dicembre, monsignor Palletti celebrerà alle 18, in cattedrale alla Spezia, la Messa vigiliare della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Nel corso della Messa, al termine della quale verrà cantato il Te Deum, il vescovo illustrerà alle autorità ed ai fedeli il messaggio del Papa per la “giornata della pace”. Il giorno dopo, sempre alle 18, farà altrettanto nella basilica concattedrale di Sarzana. Questa celebrazione si concluderà con il canto del Veni Creator. Venerdì 6 gennaio, infine, il vescovo celebrerà la Messa pontificale dell’Epifania alle 10.30 nella cattedrale della Spezia e alle 18 nella basilica di Sarzana. Nel corso della Messa pontificale alla Spezia verrà consegnato il “premio della solidarietà” per l’anno 2022 in base alle decisioni che saranno prese nei prossimi giorni dall’apposita commissione diocesana istituita presso la Caritas.

