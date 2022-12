Derby ligure per la Cestistica, al PalaMariotti arriva Savona

La Cestistica spezzina si appresta ad affrontare il primo atto stagionale del derby ligure, diventato ormai tradizione della recente storia del girone sud di serie A2, e anche quest’anno si riproporrà lo scontro fra squadre corregionali. Domenica alle ore 18 al PalaMariotti arriva l’Azimuth Wealth Management Savona. Entrambe le compagini sono reduci da un successo: in trasferta, le spezzine hanno sconfitto Firenze dopo un supplementare e un match tiratissimo, mentre Savona ha ottenuto una vittoria casalinga col punteggio di 62-57 su Selargius. Le bianconere occupano il secondo posto in classifica, mentre le rivierasche sono ottave a quota 10 punti. Per Savona sono tre le giocatrici in doppia cifra di media punti a partita: Karolina Pobozy guida il trio con 14,4 punti, seguita da Beatrice Paleari con 12,4 e Lucrezia Zanetti con 10,6. Pobozy ha anche un’interessante doppia-doppia di media, con 10,4 rimbalzi per gara, oltre ai punti. Nella compagine ospite milita anche un’ex bianconera, Carolina Salvestrini, che ha disputato 19 partite con la Cestistica nella stagione 2019/2020.

La direzione di gara è stata affidata a Giuseppe Vastarella di Milano e Riccardo Paolo Giudici di Bergamo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 17:55 circa.

