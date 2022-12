Festival 2023, Area Sanremo porta Colla Zio. Giovani vince Gianmaria

Sanremo. Vince Sanremo Giovani 2022 con la “Città che odi” Gianmaria. Sono poi il savonese Sethu (Cause perse), la band Colla Zio (Non mi va), Shari (Egoista), Olly (Polvere), Will (Stupido), gli altri artisti che si sono conquistati questa sera, sul palco del teatro dell’Opera del Casinò, un posto tra i big in gara al prossimo Festival della Canzone italiana. Il sogno si avvera per solo uno dei talenti provenienti dalle selezioni del concorso Area Sanremo. Per la prima volta dall’eliminazione della categoria Nuove proposte, il gruppo Colla Zio accede di diritto nella categoria dei grandi della musica italiana.

La diretta dal Casinò si è aperta (con un certo ritardo rispetto alle previsioni di palinsesto), con la dedica di Amadeus e Gianni Morandi a Siniša Mihajlović il campione di calcio scomparso oggi all’età di 53 al termine di un lunga battaglia contro la leucemia che lo ha infine sopraffatto. Ospite al Festival 2021 co-presentato da Zlatan Ibrahimović.

