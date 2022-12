Formazione professionale, in Liguria il 57% trova lavoro: spesi 225,7mln di fondi europei

Liguria. La prima riunione del Comitato di sorveglianza del Programma di formazione professionale (FSE Plus 2021-2027) della Regione Liguria che si è svolta ieri e presieduta dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti e per il tempestivo avvio della nuova programmazione, sottolineando il proficuo metodo di confronto e collaborazione instaurato tra Regione Liguria e tutti i soggetti interessati, gli stakeholder e le diverse realtà del territorio.

Le attività di valutazione indipendente del FSE Liguria 14-20, affidate a due società specializzate, ISRI e DTM, appunto indipendenti dalla Regione, hanno evidenziato, tra i dati più salienti, come le azioni di formazione professionale di durata medio-lunga facciano riscontrare esiti occupazionali medi di circa il 57% degli allievi che completano i percorsi.

