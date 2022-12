Il Lions Colli Spezzini dona generi alimentari a Missione 2000

Questa mattina una delegazione del Lions Club “Colli Spezzini”, guidata dal presidente Luciano Piovano si è recata presso la sede dell’associazione “Missione 2000” di Via Torino per consegnare generi alimentari a sostegno del service lionistico “Aggiungi un Posto a Tavola”. La donazione ha compreso diverse tipologie di prodotti tra cui panettoni, olio d’oliva, tonno in scatola, pasta in diversi formati e salsa di pomodoro che aiuterà “Missione 2000” a preparare i pasti serviti nella mensa serale ai più bisognosi. Attualmente “Missione 2000” fornisce più di 100 pasti ogni sera composti da primo ed un secondo caldi, pane e, secondo le disponibilità, frutta e dolci.

“Siamo molto orgogliosi di poter partecipare all’attività svolta da Missione 2000 a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e sentiamo come Lions il bisogno di aiutare con il nostro contributo queste realtà attive nel campo sociale”, le parole del presidente Piovano. “Ringraziamo il Lions Club Colli Spezzini per la donazione che sostiene il nostro obiettivo di fornire pasti caldi ai più bisognosi attraverso il servizio della mensa serale”, ha commentato il presidente di Missione 2000, Andrea Menichinelli.

