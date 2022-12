“In questi tre anni un lavoro certosino per risanare i disastri contabili di chi ci ha preceduto”

Il sindaco Rita Mazzi e la giunta comunale di Follo stamani in sala consiliare hanno tracciato un bilancio del terzo anno di mandato. “Penso, al di là delle cose ancora da fare – ha osservato la prima cittadina -, di aver riunito un gruppo di persone, sia nella giunta, sia nella dirigenza e complessivamente in tutta la struttura comunale, che stanno facendo il bene del nostro comune, lo stanno facendo con il massimo entusiasmo e con capacità. Da questo punto di vista ho una garanzia, e cioè che il massimo di ciò che poteva essere fatto per il nostro territorio, in questa fase, tra pandemia ed emergenze, lo stiamo facendo e di questo sono contenta e soddisfatta perché l’amministrazione non si è mai distolta dal lavoro quotidiano, dal progettare nuovi investimenti partecipando a importanti bandi e dal realizzare opere”.

Ha quindi proseguito: “La Corte dei Conti ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dal consiglio comunale. In questi tre anni abbiamo fatto un lavoro certosino, con grande responsabilità e coraggio, per risanare i disastri contabili di chi ci ha preceduto. La Corte dei Conti ha accertato i danni commessi in passato che noi responsabilmente abbiamo risolto. Freschi di nomina e carte alla mano, abbiamo riconosciuto 349mila euro di debiti fuori bilancio generati dalla precedente amministrazione. Debito che che aveva costretto già la precedente amministrazione a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Già in questo abbiamo dato un segnale di cambiamento di rotta rispetto a quello che è stato: abbiamo rimodulato subito il piano di riequilibrio adottato dalla precedente amministrazione, che prevedeva di finanziare il debito con l’alienazione di alcuni beni comunali come la palestra di Piana Battolla, mettendo piuttosto in vendita le quote disponibili delle azioni di Iren Spa. Con il ricavato della vendita di tali azioni, avvenuta a novembre 2019, il Comune ha saldato tutto il debito pregresso. Dai cassetti comunali sono però sorti, negli anni 2020 e 2021, ulteriori debiti fuori bilancio generati dalla precedente amministrazione: 71.685,38 euro per il 2020 dovuti a mancati pagamenti di bollette energia elettrica sfociati in contenziosi legali che hanno visto il Comune sempre soccombente e 20.958,04 euro nell’anno 2021 sempre per contenziosi legali innescati dalla precedente amministrazione. Prossimamente, a fine anno, dovrà essere riconosciuto un ulteriore debito fuori bilancio di 22mila euro derivante da un contratto di appalto dell’anno 2012. Tutti i debiti fuori bilancio degli anni 2020-2021-2022 sono stati finanziati con entrate correnti. Nonostante lo sforzo per ripianare tali ulteriori debiti, i conti del Comune sono negli anni migliorati nettamente: dal 2020 l’ente non ha fatto più ricorso all’anticipazione di tesoreria, azione che in precedenza era la prassi, e ha chiuso gli esercizi finanziari con risultati di amministrazione sempre più positivi – nell’ anno 2020 più 578.116,00, nel 2021 più 732.637,00 – in gran parte reinvestiti nel finanziamento di lavori pubblici”.

