Nuove Poggi-Carducci: definito l’involucro esterno, lavori procedono a gran ritmo

Si è conclusa in settimana la posa delle strutture portanti pre-assemblate in “legno lamellare” del nuovo plesso scolastico Poggi-Carducci di Sarzana. È dunque definito l’involucro esterno della struttura, così come la ripartizione degli spazi al suo interno nel piano terra del comparto B che ospiterà la scuola secondaria di primo grado. L’intervento – fa sapere il Comune tramite i responsabili dei lavori – procede dunque secondo il cronoprogramma previsto anche grazie a un sistema di illuminazione montato per poter recuperare anche le ore buie del tardo pomeriggio. I pannelli ecosostenibili, anche di grandi dimensioni, permetteranno a breve di arrivare ad avere una copertura consentendo così anche l’inizio dei lavori all’interno con impianti, controsoffitti, finiture e divisori. La nuova scuola, che sarà edificio strategico e ospiterà anche il Coc, sarà autoalimentata con fonti di energia rinnovabile.

L’articolo Pulizie in Iren, Filcams e Uiltrasporti: “Criticità per funzionamento appalto e situazione economica lavoratrici” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com