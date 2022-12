Olly ce la fa, il rapper genovese sarà in gara al Festival di Sanremo 2023

Genova. Con il brano “Polvere” il rapper genovese Olly, 21 anni, calcherà il palco del Festival di Sanremo 2023. In molti scommettevano su di lui, che in passato è finito per aprire concerti di Blanco e Frah Quintale, e che sulla scena cittadina è noto e apprezzato ormai da tempo. A rappresentare la Liguria anche il savonese Sethu, con la canzone “Cause perse”.

La notizia della promozione sul palco dell’Ariston insieme ai “big” è arrivata sabato notte dopo la gara di Sanremo Giovani, condotta da Amadeus e svolta nel casinò di Sanremo. Primo classificato l’ex vincitore di X Factor gIANMARIA.

