Pontedassio, riuscito l’incontro con il meteorologo Giovanni Nebbia “The meteo meniak”

Pontedassio. Una bella novità per Pontedassio ieri sera con l’incontro “in carne e ossa” tenuto dal blogger The Meteo Meniak, il meteorologo che per la Valle Impero, dove abita, è diventato un idolo. Calorosa l’accoglienza dei molti intervenuti che hanno finalmente potuto conoscere di persona Giovanni Nebbia, seguitissimo in modo virtuale attraverso i post della sua pagina e dell’app Io Stendo.

Nella prima parte dell’intervento un’introduzione alla circolazione generale dell’atmosfera per illustrare i movimenti delle masse d’aria e il rapporto dinamico tra alte e basse pressioni con analisi della nascita e dello sviluppo di una perturbazione. A seguire una suggestiva carrellata di foto scattate da follower a nubi della nostra zona per spiegarne la formazione e il significato meteo. Nella parte conclusiva è stato affrontato il tema della modellistica numerica che viene applicata alla previsione del tempo ed è stata fatta in tempo reale la proiezione meteo per i prossimi giorni.

