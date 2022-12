Primo ko per lo Spezia nel ritiro in Spagna: Gyasi non basta, lo Sparta Rotterdam vince 3-1

Qualche buona indicazione ma anche il primo ko per lo Spezia di Luca Gotti, che dopo la vittoria di un paio di giorni fa contro il Servette esce sconfitto ad Oliva contro lo Sparta Rotterdam, che vince 3-1. Non basta alle Aquile il gol di Emmanuel Gyasi, costruito in asse con il rientrante Reca, ma per la squadra bianca importanti minuti messi nelle gambe nei tre tempi disputati.

Gotti si presenta alla sfida con qualche cambio rispetto alla prima frazione contro il Servette: il tecnico schiera in difesa Ampadu dall’inizio con Amian e Nikolaou, di fronte a Zovko, scegliendo Ekdal con Sala e Bastoni a centrocampo, insieme agli esterni Holm e Moutinho. In avanti, Maldini in coppia con Sanca. Le Aquile partono con un buon piglio, con buona aggressività e con le prime occasioni, subito con Bastoni e poi con Holm, i cui tiri non fanno male alla difesa olandese. Lo Sparta attende e riparte in contropiede e alla mezz’ora passa in vantaggio con Verschueren, bravo ad anticipare la difesa spezzina e a battere Zovko, dopo un cross di Van Crooij dalla sinistra. La rete subita scatena la reazione dello Spezia, che specialmente sulla destra con Holm cerca il gol del pareggio, senza fortuna, andando a riposo sotto di una rete.

