Pulizie in Iren, Filcams e Uiltrasporti: “Criticità per funzionamento appalto e situazione economica lavoratrici”

Dall’inizio di novembre è cambiato l’appalto delle imprese di pulizia in Iren: dalla società uscente Working all’entrante La Lucente. Una circostanza in merito alla quale, affermano in una nota congiunta Filcams Cgil e Uiltrasporti Uil, “sono emerse criticità riguardanti complessivamente l’orario e i tempi di gestione dei diversi siti di lavoro sul territorio della Spezia”.

“Per garantire il corretto funzionamento e la riuscita del servizio – dichiarano Daniele Viviani, Filcams Cgil, e Marco Furletti, Uiltrasporti -, le ore di lavoro ordinarie erano state integrate da ore di lavoro straordinarie, al fine di assicurare la copertura dei diversi siti: impianti di depurazione (alto rischio biologico), CDR (centri di raccolta umido e residuo), Saliceti e Boscalino ed isole ecologiche. Tutte strutture con spogliatoi annessi. Questo sistema, oltre a garantire le migliori condizioni igienico sanitarie, assicurava una certa stabilità economica alle lavoratrici impegnate nell’appalto. Inoltre, durante la pandemia il servizio è stato sempre integrato, oltre che da ore di lavoro ordinario, da straordinario per le sanificazioni. “

