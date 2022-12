Sanremo, auto finisce contro un muro. Ferita al Santa Corona

Sanremo. E’ di una donna ferita e di una macchina semidistrutta il bilancio dell‘incidente stradale avvenuto verso le 1.30 in corso Mazzini. Secondo una prima ricostruzione al vettura – una Fiat 500 – avrebbe sbandato per poi andare a sbattere contro un muretto a lato strada. La guidatrice avrebbe fatto tutto da sola, per cause da stabilire.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 su ambulanza della Croce Rossa e automedica, nonché la polizia. La ferita – giovane – è stata estratta dall’auto grazie anche all’aiuto dei pompieri. Dopo le prime cure d’emergenza sul posto è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo di media criticità.

