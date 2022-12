Sanremo. I vigili del fuoco del distaccamento matuziano sono intervenuti verso le 22.30 di ieri a Verezzo, in strada Ghersi, per un principio di incendio in una villetta.

Le fiamme si sono sviluppate, probabilmente per un corto circuito, nella tavernetta dell’abitazione. Si è sviluppato molto fumo ed una donna è rimasta lievemente intossicata, ma ha ha rifiutato il trasporto in ospedale.

