Sequestrati 60 uccelli vivi detenuti illegalmente; 6 denunce

Dal Comando Provinciale di Genova dei carabinieri

Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Genova, rinvenimento di volatili protetti e pellicce di felini selvatici, illegalmente detenuti.

Nell’ambito della campagna “L’anello mancante” I Carabinieri del Nucleo CITES di Genova hanno effettuato decine di controlli durante i quali sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 60 uccelli vivi irregolarmente detenuti e sono stati deferite all’Autorità Giudiziaria n. 6 persone.

Nel corso dei controlli è stata verificata la regolare detenzione di volatili selvatici protetti la cui legale disponibilità è attestata da un anello inamovibile in metallo che accompagna l’animale per tutta la vita insieme alla documentazione prevista per legge. Un anello che ha valenza di “Sigillo di Stato” che quindi non può essere né contraffatto né utilizzato in modo improprio.

Gli accertamenti sono stati svolti in collaborazione con ornitologi accreditati dall’Istituto Superiore per la Protezione e al Ricerca Ambientale (ISPRA) e veterinari ed hanno interessato prevalentemente detentori di avifauna, autorizzati– Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – dalla Regione Liguria.

“Il numero di uccelli rinvenuti – spiegano i militari del Nucleo Carabinieri CITES di Genova – evidenzia un business illecito di particolare rilievo, considerato che il valore di mercato di un esemplare “da richiamo” può raggiungere anche 500 euro”.

» leggi tutto su www.levantenews.it