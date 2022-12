Serata con i corti di “Visioni Sarde” al Grazia Deledda

Il Circolo Grazia Deledda ha rinnovato l’appuntamento con il cinema in sede. I soci in numero crescente colgono la possibilità di ritrovarsi insieme per fruire del cinema prodotto in Sardegna e per riflettere, discutere e confrontarsi sulle varie tematiche proposte dai cortometraggi di Visioni Sarde.

Il cinema in sede è, ormai, diventato a Spezia occasione di fruizione condivisa, un rito di incontro tra i sardi di fuori per ragionare sulla Sardegna di oggi, così come appare nelle immagini veicolate

dai cortometraggi. Una visione collettiva che rafforza, nei soci, il senso di appartenenza e di vicinanza all’isola.

L’incontro in sede serve, tra l’altro, a scongiurare l’isolamento sociale che spinge a consumare il cinema in contesti domestici da soli, davanti alla televisione, al tablet, al computer e allo smartphone.

Quella di lunedì è una serata da trascorrere insieme anche per augurarsi Buon Natale, buone feste e brindare, anche se un po’ in anticipo, all’arrivo del nuovo anno.

In linea con l’atmosfera natalizia è stato organizzato un aperitivo a base dei migliori prodotti sardo – liguri.

Daranno argomenti per il dibattito e la discussione i sette cortometraggi proposti quest’anno dalla Cineteca di Bologna e Sardegna Film Commission.

12 APRILE di Antonello Deidda. Un affascinante viaggio nel futuro dal 1970 al 2020. Dallo scudetto del Cagliari al lockdown della pandemia.

FRADI MIU di Simone Contu. Antonio è un pastore che ha finalmente la possibilità di vendicare il fratello, ucciso anni prima davanti ai suoi occhi.

