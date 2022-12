Serie A1, Bper Rari Nantes Savona contro Ortigia: la diretta testuale

Savona. Solamente tre giorni fa, Rari Nantes Savona e Ortigia hanno dato vita ad una partita rocambolesca, tesa e ricca di colpi di scena, che ha permesso ai biancorossi di centrare la qualificazione ai quarti di finale della Euro Cup. Oggi le due squadre si ritrovano di fronte, per la terza volta in meno di venti giorni, per la decima giornata del campionato di Serie A1. Savonesi e aretusei condividono la terza posizione in classifica, insieme al Trieste, alle spalle di Pro Recco e Brescia.

La cronaca. Unica variazione tra i ventisei a referto rispetto a mercoledì è la presenza, tra gli ospiti, di Carnesecchi al posto di Cassia.

