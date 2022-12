La Croce Verde Arcola chiama i giovani per partecipare al bando del Servizio Civile Universale. Sono infatti tre i posti disponibili e uno per GMO (Giovani minore opportunità). La scadenza per presentare la domanda è il 10 febbraio 2023

Tutte le info su https://www.anpasliguria.it/SCU2021_p156.php o contattando la sede ad Arcola Piazza 2 Giugno 11, oppure telefonando allo 0187/987468 o inviando una mail a croceverdearcola@libero.it

Nome progetto: ti farò SCUdo

Codice Sede: 148512

