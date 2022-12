Speranza “B”, la freschezza di Greppi per il rilancio dei rossoverdi: “Nessun obiettivo personale, siamo un bel gruppo e voglio giocare per la squadra”

Savona. Sabato scorso presso l’Augusto Brianoè andata in scena una delle gare valevoli per l’ottava giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). Ad affrontarsi nell’anticipo del sabato sono state Speranza “b” e Rocchettese, due squadre propositive le quali hanno saputo dar vita ad una gara decisamente frizzante e divertente.

Alla fine è stato 2-4 per la formazione ospite, un risultato rotondo ma bugiardo sull’andamento del match. I padroni di casa allenati da Rolando Sciascia hanno infatti mostrato degli ottimi spunti riuscendo prima a passare in vantaggio e poi a riprendere la compagine di mister Chiola, questo per dei segnali di crescita davvero incoraggianti.

