Tpl, i sindacati proclamano nuovo sciopero il 9 gennaio: “Troppe incertezze sulle modalità di gestione future”

Savona. L’anno nuovo inizierà con uno sciopero di Tpl Linea, indetto dalle segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna e dalla Rsu di Tpl Linea per il prossimo 9 gennaio.

“Consapevoli di un importante passo in avanti per il futuro dell’azienda” ottenuto con l’approvazione della documentazione per l’affidamento “in house” del servizio di trasporto pubblico locale, le organizzazioni sindacali rimarcano “l’incertezza sul corretto compimento del percorso amministrativo di affidamento visti i tempi estremamente ridotti”. Per questo i motori resteranno fermi il 9 gennaio prossimo.

