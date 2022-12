Un trionfo di scacchi il primo “Semilampo Città di Sanremo”. La classifica finale

Sanremo. E il giovane maestro di scacchi imperiese Paolo Formento, il primo classificato nel primo torneo scacchistico “Semilampo Città di Sanremo”. Il motto della gara è stato “Fortitudo in Adversis”, nelle avversità solo la forza e i 50 posti disponibili sono stati tutti occupati, con 90 richieste di iscrizione in totale. Tanti i partecipanti under 14 (forse la maggioranza) tra i quali la campionessa italiana under 8 Ria Arun, finita 12esina nella classifica generale. Tanti i premi, anche in denaro, con una dozzina di coppe e più di 20 medaglie distribuite. Tutti i partecipanti, a partire dai bambini, hanno dimostrato classe e correttezza.

