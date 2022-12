Vittoria anche nella solidarietà per BB Competition

BB Competion ha centrato un altro grande risultato. Dalle prove speciali dei rally italiani ed internazionali, la scuderia spezzina si è impegnata in prima linea nell’organizzazione – in “joint” con l’associazione sportiva Futura – di un evento che ha confermato il legame tra motorsport e solidarietà, espresso ieri a Ceparana, nel comune di Bolano. Con il patrocinio di AC La Spezia, il supporto operativo dell’associazione Ufficiali di Gara La Spezia ed il coinvolgimento di realtà commerciali quali Baldassini e Gabriele Baldi, il sodalizio ligure ha fatto leva sui suoi portacolori e sugli esemplari di vetture protagoniste della programmazione stagionale mettendo ogni forza “in campo” a sostegno dell’associazione Famiglie Col4 A1-A2, sostenendole nella continua battaglia verso la mutazione genetica che le ha direttamente colpite.

Motori e sonorità sotto i riflettori: elementi che hanno permesso di raccogliere la somma di 1535 euro, devoluti interamente al progetto We Can Fly – Famiglie Col4 A1-A2 e frutto di un’esperienza che ha coinvolto il pubblico, chiamato a salire – in totale sicurezza – sulle vetture di BB Competition, regalando vigore ad una raccolta fondi che ha assecondato le aspettative riposte dagli organizzatori. Non solo quattro ruote ma anche moto da cross, con l’associazione sportiva Futura al centro delle evoluzioni che hanno interessato la località Ceparana, nel comune di Bolano.

