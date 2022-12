Questa sera al Palabologna derby tra Lunezia Volley e la Futura Ceparana per la nona giornata della Serie C regionale femminile di pallavolo, girone B. Si inizia alle 19.30, arbitri Fabiano Mancuso e Marco Pantani. E sarà derby anche in Prima divisione ligure femminile, dove domani, domenica 18 dicembre, la capolista Rainbow Spezia fa visita all’ Elsel Sp a Riccò del Golfo.

